Верстка главной и внутренних страниц для сайта

HTML-версткаЗакрыт6 заявок129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна верстка для сайта автомобильной тематики.

Основные требования : Верстка в дивах + кроссбраузерность+ верстку делать по w3c стандартам и проверять на валидаторе.

PNG в приложении. Прошу обратить внимание, что часть разделов однотипная полностью, что логично должно сказаться на стоимости работ.

12 лет назад
torring
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
senchilo_victor
Виктор 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$40
2 дня
  • Похожие заказы

  • Сверстать и натянуть на кмс

    $60

    Требуется сверстать и натянуть на кмс (Рассматриваю Wordpress. возможно и другая кмс) Сверстать и натянуть надо 5 страниц. Не чего сложного для опытного человека. http://imageshack.us/g/215/indexby.jpg/ Цена и сроки можно обсудить.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отредактировать список статей Joomla

    $50

    Нужно подправить css в выводе списка статей на http://kpvet.ru/index.php?option=com_content&amp;view=category&amp;id=6:2012-03-01-17-45-30&amp;Itemid=12&amp;layout=default , чтобы было все ровненько и аккуратненько. Как тут: clip2net.com/s/1Gcf2

    Joomla
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль на дле

    Нужен модуль фото хостинга на дле что то вроде этого: http://masstorr.org/photo/gallery/dom_1000_dverej_semejnye_tajny/1-0-2171

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделать шаблон для Drupal

    Drupal-6, Ubercart, imagecache, 2языка 1. Расширить тему с фиксированной шириной. Сейчас ~900px. сделать 1000. 2. сделать главную страницу каталога с выводом категорий (на двух языках) 3. сделать и темизировать отдельный шаблон для страницы отображения товара

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поправить верстку

    В приложенном файле 2 папки: original-version - первоначальная верстка wp-version - эта же верстка, перенесенная на WordPress и сохраненная как есть. Необходимо исправить CSS так, чтобы "inner.html" в папке wp-version выглядел также как и "inner.html" в папке "original-version" ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сверстать PSD макет, натянуть на двиг

    Нужно сделать сайт, зарисовки для PSD макета скидываю в архиве, двиг. предварительно WP. Сколько будет стоить, нарисовать макет, сверстать - прикрутить? Вместе и по отдельности? Логотип уже есть. Смотрите архив. Цену предлагать реальную. (желательно бюджетный вариант) ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Завершить верстку сайта

    $50

    Необходимо как можно скорее завершить начатую верстку сайта: eds-privod.ru/ главное сделать каталог, разместить документацию в PDF, остальное по мелочам Система управления сайтами NetCat 2.4 Extra исполнителю вышлю оформление всех страниц в виде Excel.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад