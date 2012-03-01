Отредактировать список статей Joomla

Нужен модуль фото хостинга на дле что то вроде этого: http://masstorr.org/photo/gallery/dom_1000_dverej_semejnye_tajny/1-0-2171
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подправить css в выводе списка статей на http://kpvet.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=6:2012-03-01-17-45-30&Itemid=12&layout=default , чтобы было все ровненько и аккуратненько.
Как тут: clip2net.com/s/1Gcf2
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Качественно свертать под друпал 6.2 два дизайна Оплата 100$Завершен12 лет назад
- $400
Необходима верстка макета и доработка движка simplacms.ruHTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Drupal-6, Ubercart, imagecache, 2языка 1. Расширить тему с фиксированной шириной. Сейчас ~900px. сделать 1000. 2. сделать главную страницу каталога с выводом категорий (на двух языках) 3. сделать и темизировать отдельный шаблон для страницы отображения товараЗавершен12 лет назад
В приложенном файле 2 папки: original-version - первоначальная верстка wp-version - эта же верстка, перенесенная на WordPress и сохраненная как есть. Необходимо исправить CSS так, чтобы "inner.html" в папке wp-version выглядел также как и "inner.html" в папке "original-version" ...Завершен12 лет назад
Нужно сделать сайт, зарисовки для PSD макета скидываю в архиве, двиг. предварительно WP. Сколько будет стоить, нарисовать макет, сверстать - прикрутить? Вместе и по отдельности? Логотип уже есть. Смотрите архив. Цену предлагать реальную. (желательно бюджетный вариант) ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо как можно скорее завершить начатую верстку сайта: eds-privod.ru/ главное сделать каталог, разместить документацию в PDF, остальное по мелочам Система управления сайтами NetCat 2.4 Extra исполнителю вышлю оформление всех страниц в виде Excel.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно создать шаблон для DLE простой понятный и поменьше картинок (минимум) Шаблон должен быть уникальным тобеш должны быть изменены div и css потомучто открываешь код шаблона а они все как близнецы. Сайт warez Edemka.ru Пример шаблона mnoga.net ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт12 лет назад
верстка и настройка сайтаЗакрыт12 лет назад
Во вложении 3 страницы дизайна. Эти 3 страницы и надо будет сверстать (PSD предоставлю). Вёрстка должна быть: 1. Валидная 2. Блочная 3. Сео-дружественная 4. Дожна полностью соответствовать дизайну, быть аккуратной. ... В общем нужна качественная вёрстка. При выборе исполнителя определяющим фактором ...Завершен12 лет назад