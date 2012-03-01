Отредактировать список статей Joomla

$50
HTML-версткаЗакрыт7 заявок164 просмотра
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Нужно подправить css в выводе списка статей на http://kpvet.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=6:2012-03-01-17-45-30&Itemid=12&layout=default , чтобы было все ровненько и аккуратненько.

Как тут: clip2net.com/s/1Gcf2

Joomla
12 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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