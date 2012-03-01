Отредактировать список статей Joomla

В приложенном файле 2 папки: original-version - первоначальная верстка wp-version - эта же верстка, перенесенная на WordPress и сохраненная как есть. Необходимо исправить CSS так, чтобы "inner.html" в папке wp-version выглядел также как и "inner.html" в папке "original-version" ...