Создание шаблона на DLE

HTML-версткаЗакрыт4 заявки142 просмотра
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Нужно создать шаблон для DLE простой понятный и поменьше картинок (минимум)

Шаблон должен быть уникальным тобеш должны быть изменены div и css потомучто открываешь код шаблона а они все как близнецы.

Сайт warez Edemka.ru

Пример шаблона mnoga.net всё скромно и понятно и картинок минимум.

12 лет назад
edemkaru
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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