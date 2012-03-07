Создание шаблона на DLE

Нужно создать шаблон для DLE простой понятный и поменьше картинок (минимум)

Шаблон должен быть уникальным тобеш должны быть изменены div и css потомучто открываешь код шаблона а они все как близнецы.

Сайт warez Edemka.ru

Пример шаблона mnoga.net всё скромно и понятно и картинок минимум.