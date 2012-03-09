Нужен верстальщик. Сейчас сверстана главная страница сайта - http://sb-studio.kiev.ua/testsezon/# Требуется сверстать все остальные страницы сайта. Остальные страницы будут с небольшими изменениями. Макеты: http://sb-studio.kiev.ua/final_vsesezoni_psd.rar Бюджет на уровне 20-30 долларов. Пишите цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вёрстка двух дизайнов для magento на основе psd.
Сроки
По первому до 11.03 23:00
По первому до 12.03 23:00
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