Вывести thumbnails в теме wordpress

Собственно имеется дизайн... Нужно сверстать под Joomla, или modx. Сроки ГОРЯТ - так что прошу оставлять заявки, только тех кто действительно умеет "верстать". НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ - если у Вас нету отзывов, и портфолио. Работаю с проверенными людьми. ЗЫ 200-250$ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть тема wordpress
не работает вывод превью картинок из поста на главной
Пишут вот что, но все равно картинки не отображаются
Using Thumbnails
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To define a thumbnail for each post, you must use the custom field tag:
"post-img", followed by the image url as value.
Example:
Custom Field: post-img
Value: /thumbnails/picture1.jpg
посмотреть тему можно тут http://bcexopowo.ru/
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