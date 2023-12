Вывести thumbnails в теме wordpress

есть тема wordpress

не работает вывод превью картинок из поста на главной

Пишут вот что, но все равно картинки не отображаются

Using Thumbnails

===================

To define a thumbnail for each post, you must use the custom field tag:

"post-img", followed by the image url as value.

Example:

Custom Field: post-img

Value: /thumbnails/picture1.jpg

посмотреть тему можно тут http://bcexopowo.ru/