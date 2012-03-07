Вывести thumbnails в теме wordpress

HTML-версткаЗакрыт5 заявок141 просмотр
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есть тема wordpress

не работает вывод превью картинок из поста на главной

Пишут вот что, но все равно картинки не отображаются

Using Thumbnails

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To define a thumbnail for each post, you must use the custom field tag:

"post-img", followed by the image url as value.

Example:

Custom Field: post-img

Value: /thumbnails/picture1.jpg

посмотреть тему можно тут http://bcexopowo.ru/

WordPress
12 лет назад
Light_Dream
Анна 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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