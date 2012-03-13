Сверстать простую страничку - header и footer есть

$10
HTML-версткаЗавершен12 заявок160 просмотров
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вёрстку вышлю

12 лет назад
egor_s
Егор 
38 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
o_as
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 лет назад
$20
2 дня
Антон справился с задачей в срок, не пропадал, а главное - безоговорочно сверстал все нюансы, которые я оговорил после заказа.
Ответственный партнер. Четко ставит задачи. Во время работы никаких проблем не возникло. Быстрая оплата. Всем рекомендую.
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