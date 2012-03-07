Нужна верстка под движок SHOPOS

HTML-версткаЗакрыт4 заявки132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется верстка под движок Shopos (он на smarty) Верстка нужна кроссбраузерная, валидная. В приложении 2 странички, но имеются все остальные также нарисованные чтобы не было вопросов относительно любого элемента сайта. Указывайте сроки и стоимость.

12 лет назад
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Вёрстка под Joomla, Modx

    $200

    Собственно имеется дизайн... Нужно сверстать под Joomla, или modx. Сроки ГОРЯТ - так что прошу оставлять заявки, только тех кто действительно умеет "верстать". НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ - если у Вас нету отзывов, и портфолио. Работаю с проверенными людьми. ЗЫ 200-250$ ...

    JoomlaMODX
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка главной и 7 внутренних страниц

    Добрый день, коллеги. Требуется отверстать главную страницу и 7 внутренних страниц к ней для сайта-каталога заведений города. Могу сказать, что часть внутренних страниц очень простые, поэтому для профессионального верстальщика это будет легкой работой. К проекту приложено ТЗ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Натянуть на цмс

    Есть макеты в приложении. С этих макетов надо сделать сайт. Это не магазин. Это простой каталог. Реализация на чем угодно. Интересует стоимость и сроки. Сроки сжаты.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сверстать и натянуть joomla 1.5

    Добрый день. Задача, нужно сверстать дизайн из готового, и натянуть его на joomla Сайт готов и работает, с него берем дизайн и верстаем. Сайт наш корпоративный представительства в другом регионе. Все вопросы в лс

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка под IE6 и выше

    Требуется адаптировать верстку сайта под IE6, IE7, IE8 и выше. Задача, сделать максимально близко к тому, как сайт выглядит в современных браузерах сейчас (есть закругленные уголы, которые IE не может отобразить и некоторые другие нарушения). Бюджет согласуем, ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внести коррективы и дополнения в сайт на вордпресс

    Внести коррективы и дополнения в сайт на вордпресс trudexpert.pro/ Изменить структуру страницы Сделать новый раздел Разработать структуру новой страницы Далее работа по потребности. Предлагайте цену и срок.

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад