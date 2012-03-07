Нужна верстка под движок SHOPOS

Собственно имеется дизайн... Нужно сверстать под Joomla, или modx. Сроки ГОРЯТ - так что прошу оставлять заявки, только тех кто действительно умеет "верстать". НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ - если у Вас нету отзывов, и портфолио. Работаю с проверенными людьми. ЗЫ 200-250$ ...