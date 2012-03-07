Верстка макета с 2-мя слайдерами

Необходима верстка + программирование сайта Интернет-магазин на WebAsyst Срочно!
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Нужна верстка несложного макета с 2мя слайдерами.
http://makepreview.ru/1130813845
Оплата ЯД
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