Персональный проект для eshenko

Необходима верстка + программирование сайта Интернет-магазин на WebAsyst Срочно!
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Нужно сверстать макет под joomla и интегрировать.
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