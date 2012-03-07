Настроить сайт. Отредактировать код

Собственно имеется дизайн... Нужно сверстать под Joomla, или modx. Сроки ГОРЯТ - так что прошу оставлять заявки, только тех кто действительно умеет "верстать". НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ - если у Вас нету отзывов, и портфолио. Работаю с проверенными людьми. ЗЫ 200-250$ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайт http://shop-office.ru импортирован товар в формате XML. Он уже там отображается. Необходимо его рассортировать на более мелкие категории для удобства поиска посетителями товара на сайте. Сайт на движке OpenCart.
Мы разместили у себя категории: Игрушки. Игры; Книги; Хобби. Творчество. Разместили только основные категории. А нужно более подробно разместить товарные позиции.
К примеру: на сайте партнера можно перейти следующим образом по подкатегориям Игрушки. Игры → 6–8 лет → Игрушки → Детский транспорт. А у нас только Игры > 6–8 лет. Нужно создать просто такие же подкатегории как у сайта партнера и разместить там товар.
Человек, который импортировал к нам товар, сказал, что это можно сделать легко. Руками его разделить по подкатегориям не получится, так при следующем обновлении все вернется обратно. Нам нужно, чтобы переписали код.
Так же нужно добавить к товарам артикул. В книгах и игрушках отображается строка СТРАНИЦЫ, исправить.
Разобраться с отзывами.
Пишите пожалуйста сроки и цены.
Почта: [email protected]
ICQ 589712355
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