Настроить сайт. Отредактировать код

HTML-версткаЗакрыт2 заявки196 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайт http://shop-office.ru импортирован товар в формате XML. Он уже там отображается. Необходимо его рассортировать на более мелкие категории для удобства поиска посетителями товара на сайте. Сайт на движке OpenCart.

Мы разместили у себя категории: Игрушки. Игры; Книги; Хобби. Творчество. Разместили только основные категории. А нужно более подробно разместить товарные позиции.

К примеру: на сайте партнера можно перейти следующим образом по подкатегориям Игрушки. Игры → 6–8 лет → Игрушки → Детский транспорт. А у нас только Игры > 6–8 лет. Нужно создать просто такие же подкатегории как у сайта партнера и разместить там товар.

Человек, который импортировал к нам товар, сказал, что это можно сделать легко. Руками его разделить по подкатегориям не получится, так при следующем обновлении все вернется обратно. Нам нужно, чтобы переписали код.

Так же нужно добавить к товарам артикул. В книгах и игрушках отображается строка СТРАНИЦЫ, исправить.

Разобраться с отзывами.

Пишите пожалуйста сроки и цены.

Почта: [email protected]

ICQ 589712355

12 лет назад
iiwanc
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Вёрстка под Joomla, Modx

    $200

    Собственно имеется дизайн... Нужно сверстать под Joomla, или modx. Сроки ГОРЯТ - так что прошу оставлять заявки, только тех кто действительно умеет "верстать". НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ - если у Вас нету отзывов, и портфолио. Работаю с проверенными людьми. ЗЫ 200-250$ ...

    JoomlaMODX
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется немного доработать шаблон для joomla 1.5

    1) Изменить заголовки в рубриках и самой статье H2 (стоит по умолчанию) на H1 без изменений цвета ссылок (посещенных ,во время клика и т.д) а) заголовок в статье имеет вид заголовок-ссылка ,требуется исправить это 2) вставить под ...

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка под Joomla

    Требуется сверствать главную страницу сайта под Joomla. Некоторые модули можно взять со старой версии сайта, некоторые нужно делать. Подробное техзадание плюс jpg страницы вышлю по заявке. Пишите в личном сообщении свой майл. Требуется сделать до понедельника.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Вставить шапку на сайт

    $12

    Нарисовали шапку для сайта, теперь ее необходимо вставить. Сайт и шапку отправлю исполнителю. Нужно сделать это за сегодня! Работа простая :)

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна верстка под движок SHOPOS

    Требуется верстка под движок Shopos (он на smarty) Верстка нужна кроссбраузерная, валидная. В приложении 2 странички, но имеются все остальные также нарисованные чтобы не было вопросов относительно любого элемента сайта. Указывайте сроки и стоимость.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад