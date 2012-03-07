Требуется немного доработать шаблон для joomla 1.5

1) Изменить заголовки в рубриках и самой статье H2 (стоит по умолчанию) на H1

без изменений цвета ссылок (посещенных ,во время клика и т.д)

а) заголовок в статье имеет вид заголовок-ссылка ,требуется исправить это

2) вставить под шапку прямоугольник 210*34 (объясню)

шаблон на локалке ,могу дать доступ через TeamViewer либо скинуть шаблон ,незнаю как кому удобно.

И нужно расписать список действий т.к. есть похожий шаблон.