Требуется немного доработать шаблон для joomla 1.5

HTML-версткаЗакрыт6 заявок139 просмотров
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1) Изменить заголовки в рубриках и самой статье H2 (стоит по умолчанию) на H1

без изменений цвета ссылок (посещенных ,во время клика и т.д)

а) заголовок в статье имеет вид заголовок-ссылка ,требуется исправить это

2) вставить под шапку прямоугольник 210*34 (объясню)

шаблон на локалке ,могу дать доступ через TeamViewer либо скинуть шаблон ,незнаю как кому удобно.

И нужно расписать список действий т.к. есть похожий шаблон.

Joomla
12 лет назад
radygnii
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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