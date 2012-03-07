Верстка под Joomla

Собственно имеется дизайн... Нужно сверстать под Joomla, или modx. Сроки ГОРЯТ - так что прошу оставлять заявки, только тех кто действительно умеет "верстать". НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ - если у Вас нету отзывов, и портфолио. Работаю с проверенными людьми. ЗЫ 200-250$ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверствать главную страницу сайта под Joomla.
Некоторые модули можно взять со старой версии сайта, некоторые нужно делать.
Подробное техзадание плюс jpg страницы вышлю по заявке.
Пишите в личном сообщении свой майл.
Требуется сделать до понедельника.
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