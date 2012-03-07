Верстка под Joomla

HTML-версткаЗакрыт5 заявок161 просмотр
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Требуется сверствать главную страницу сайта под Joomla.

Некоторые модули можно взять со старой версии сайта, некоторые нужно делать.

Подробное техзадание плюс jpg страницы вышлю по заявке.

Пишите в личном сообщении свой майл.

Требуется сделать до понедельника.

Joomla
12 лет назад
Barto
52 годаЛатвия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
maarkus
Марк 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$200
3 дня
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