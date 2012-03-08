Сверстать простой шаблон письма

$10
HTML-версткаЗакрыт3 заявки187 просмотров
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Нужна верстка html-шаблона для рассылки писем с сайта. Дизайн в аттаче.

Хочу исполнителя с опытом верстки писем, знакомого с особенностями их отображения в разных почтовых программах, системах, устройствах. Умеющего либо использовать вложенную графику в base64, либо умеющего грамотно объяснить почему такого лучше не делать.

В общем, я открыт для вопросов и встречных ценовых предложений. :)

12 лет назад
feline
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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