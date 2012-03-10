Нужна верстка

HTML-версткаЗавершен9 заявок338 просмотров
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Срочно нужна КАЧЕСТВЕННАЯ верстка. Нужен тока профи. сроки горят, за сутки надо своять. со своей стороны смогу помочь. вообще надо под joomla, но не принципиально, инклюды я и сам проставлю.

надо сделать качественно разметку, вырезать кнопки, сделать css ку, закругленные элементы и прочее засовывать в один пнг файл. в общем, чтобы потом див верстку засунуть под движок. сделать выпадающее меню на css. кроссбраузерно от 8 ИЕ.

12 лет назад
antvolt
Антон 
37 летФинляндия
17 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранный исполнитель
www2ok
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
1 день
Александр - профи. Немногословен, делает все четко, без лишней болтовни, все понимает, и даже более того, что необходимо. Я очень доволен сотрудничеством, буду иметь в виду.
Отличный заказчик. Четко объяснил все что нужно по заданию, грамотно ответил на все вопросы, оплата без задержек. Приятно было иметь дело с Антоном.
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