Нужна верстка

Срочно нужна КАЧЕСТВЕННАЯ верстка. Нужен тока профи. сроки горят, за сутки надо своять. со своей стороны смогу помочь. вообще надо под joomla, но не принципиально, инклюды я и сам проставлю.

надо сделать качественно разметку, вырезать кнопки, сделать css ку, закругленные элементы и прочее засовывать в один пнг файл. в общем, чтобы потом див верстку засунуть под движок. сделать выпадающее меню на css. кроссбраузерно от 8 ИЕ.