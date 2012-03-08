Верстка 3 сайтов-визиток

$22
HTML-версткаЗакрыт9 заявок890 просмотров
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- опыт работы не менее 3 лет

- области текста на сайте надо резать на "чистом HTML" (тоесть без использования id,class,style)

- 1 сайт визитка имеет 4 страницы

- вестать со скрптами (jquery)

- 1 сайт = 1 день

- 1 сайт = 22 $

Если проблем не будет возможно верстать до 5 проектов в неделю на протяжении 2-х месяцев

Все макеты по сложности такие как в аттаче

12 лет назад
ZX-Spectrum
34 годаЧехия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
konstantinskiy
Константин 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
12 лет назад
$75
3 дня
Исполнитель не сделал работу и меня очень сильно подвел. Кормил завтраками и не сдал ни одного макета из 3. Пользователь использует 2 аккаунта на данном ресурсе он же и - Виноградов Александр (winogradow)
winogradow
Александр 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)
12 лет назад
$75
3 дня
Исполнитель не сделал работу и меня очень сильно подвел. Кормил завтраками и не сдал ни одного макета из 3. Пользователь использует 2 аккаунта на данном ресурсе он же и - Каминский Константин (konstantinskiy)
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