Верстка 3 сайтов-визиток

- опыт работы не менее 3 лет

- области текста на сайте надо резать на "чистом HTML" (тоесть без использования id,class,style)

- 1 сайт визитка имеет 4 страницы

- вестать со скрптами (jquery)

- 1 сайт = 1 день

- 1 сайт = 22 $

Если проблем не будет возможно верстать до 5 проектов в неделю на протяжении 2-х месяцев

Все макеты по сложности такие как в аттаче