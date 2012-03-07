Приватно для (maarkus)

Добрый день, коллеги. Требуется отверстать главную страницу и 7 внутренних страниц к ней для сайта-каталога заведений города. Могу сказать, что часть внутренних страниц очень простые, поэтому для профессионального верстальщика это будет легкой работой. К проекту приложено ТЗ ...