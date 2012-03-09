Переработка шаблонов WP

Необходим человек который будет находить шаблоны для WP (желательно в буржунете) тематики которую я укажу, предварительно показывать скрин шаблона мне, потом вычищать их от мусора (внешние ссылки, чужие копирайты), переводить при необходимости, менять шапку, может еще что нибудь по мелочи.

Шаблоны должны быть аккуратные, не распадаться на части в различных браузерах (кроссбраузерные), верстка блочная, или очень аккуратная табличная, все элементы шаблонов должны без проблем настраиваться с помощью виджетов. Оплата за 1 шаблон 100 рублей. Работа долгосрочная, понадобится не один шаблон. Для начала нужно 5 шаблонов.

Пример готового шаблона humor-sapiens.ru