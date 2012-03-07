Верстка в HTML 8 макетов

Нужен верстальщик. Сейчас сверстана главная страница сайта - http://sb-studio.kiev.ua/testsezon/# Требуется сверстать все остальные страницы сайта. Остальные страницы будут с небольшими изменениями. Макеты: http://sb-studio.kiev.ua/final_vsesezoni_psd.rar Бюджет на уровне 20-30 долларов. Пишите цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, коллеги.
Требуется отверстать главную страницу и 7 внутренних страниц к ней для сайта-каталога заведений города. Могу сказать, что часть внутренних страниц очень простые, поэтому для профессионального верстальщика это будет легкой работой.
К проекту приложено ТЗ и макеты. Пожалуйста, оцените стоимость и сроки и напишите их в теме.
С уважением.
[Дополнение: 07.03.2012 в 17:00]
Что-то все очень сильно загнули с ценами и тем более со сроками, когда как это простой макет, в котором не так много элементов, фонов и т.д.
Хотел бы разъяснить пару вещей:
1. Кнопки социальны[ сетей, комментарии верстать не нужно — пусть остаются как картинки
2. дизайн фиксированный
3. JS скрипты должны быть сделаны, как нарисовано на макете и если что-то непонятно, то спрашивайте
4. Верстка главной страниц и определенных элементов (галерея, пейджинг, кнопки) внутренних страниц уже есть, просто там другие цвета, но думаю, код там наполовину уже сделан, причем сделан очень хорошо. Я добавил новый архив в котором есть пару страниц верстки, включая главную, а я думаю это очень упростит Вашу работу, соответственно и ценовую нагрузку для меня.
Коллеги, по стоимости у меня ограничение до $80-100, а по срокам чем быстрее, тем лучше и то я рассчитывал на 3 дня максимум.
Жду Ваших предложений.
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