Простая вёрстка сайта-каталога

Во вложении 3 страницы дизайна. Эти 3 страницы и надо будет сверстать (PSD предоставлю).

Вёрстка должна быть:

1. Валидная

2. Блочная

3. Сео-дружественная

4. Дожна полностью соответствовать дизайну, быть аккуратной.

... В общем нужна качественная вёрстка.

При выборе исполнителя определяющим фактором будет:

1. Цена

2. Количество и качество работ

Поэтому без примеров работ - не обращайтесь в принципе.

ОЧЕНЬ желательно иметь возможность общаться с вами по скайпу - голосом.

Оплата через WebMoney - по факту выполненной работы. Предоплаты "за просто так" - НЕ БУДЕТ!