Простая вёрстка сайта-каталога

HTML-версткаЗавершен14 заявок491 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Во вложении 3 страницы дизайна. Эти 3 страницы и надо будет сверстать (PSD предоставлю).

Вёрстка должна быть:

1. Валидная

2. Блочная

3. Сео-дружественная

4. Дожна полностью соответствовать дизайну, быть аккуратной.

... В общем нужна качественная вёрстка.

При выборе исполнителя определяющим фактором будет:

1. Цена

2. Количество и качество работ

Поэтому без примеров работ - не обращайтесь в принципе.

ОЧЕНЬ желательно иметь возможность общаться с вами по скайпу - голосом.

Оплата через WebMoney - по факту выполненной работы. Предоплаты "за просто так" - НЕ БУДЕТ!

Верстка сайта
12 лет назад
gradart
Артур 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$70
2 дня
Всё хорошо и вовремя. Вполне доволен. 10+
Всё как по маслу, чётко, быстро, все сроки соблюдены, оплата моментальная. Спасибо за заказ!
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