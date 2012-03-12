Простая вёрстка сайта-каталога

Нужен верстальщик. Сейчас сверстана главная страница сайта - http://sb-studio.kiev.ua/testsezon/# Требуется сверстать все остальные страницы сайта. Остальные страницы будут с небольшими изменениями. Макеты: http://sb-studio.kiev.ua/final_vsesezoni_psd.rar Бюджет на уровне 20-30 долларов. Пишите цены и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Во вложении 3 страницы дизайна. Эти 3 страницы и надо будет сверстать (PSD предоставлю).
Вёрстка должна быть:
1. Валидная
2. Блочная
3. Сео-дружественная
4. Дожна полностью соответствовать дизайну, быть аккуратной.
... В общем нужна качественная вёрстка.
При выборе исполнителя определяющим фактором будет:
1. Цена
2. Количество и качество работ
Поэтому без примеров работ - не обращайтесь в принципе.
ОЧЕНЬ желательно иметь возможность общаться с вами по скайпу - голосом.
Оплата через WebMoney - по факту выполненной работы. Предоплаты "за просто так" - НЕ БУДЕТ!
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