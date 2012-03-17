Верстка под друпал

Необходима верстка макета и доработка движка simplacms.ru
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Качественно свертать под друпал 6.2 два дизайна
Оплата 100$
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