Переделать шаблон для Drupal

Заявленную задачу выполнил в срок. Быстро изменил тему для Drupal и проявил небольшую креативность, что только в плюс. Был на связи. Все вопросы озвучивал. Сделал чуть больше, чем обещал. Понравилось, что на связи с раннего утра и можно в рабочее време переговорить. В отличие, от некоторых фрилансеров, которые работают по ночами и комфортное время для общения не совпадало. Рекомендую для сотрудничества.