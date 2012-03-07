Сверстать PSD макет, натянуть на двиг

Нужно сделать сайт, зарисовки для PSD макета скидываю в архиве, двиг. предварительно WP.

Сколько будет стоить, нарисовать макет, сверстать - прикрутить? Вместе и по отдельности? Логотип уже есть. Смотрите архив. Цену предлагать реальную. (желательно бюджетный вариант)

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Письмо от заказчика -

герб вставить в центр (как на рисунках), сайт выполнить в цветах герба.Как главную страницу сделаешь - попробуем составить остальные средствами движка =)

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Как пример того чего - они хотят они показали этот сайт - torzhokmarket.ru