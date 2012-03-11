Поправить верстку

В приложенном файле 2 папки:

original-version - первоначальная верстка

wp-version - эта же верстка, перенесенная на WordPress и сохраненная как есть.

Необходимо исправить CSS так, чтобы "inner.html" в папке wp-version выглядел также как и "inner.html" в папке "original-version" (а конкретно расположение сайдбара и дизайн ul/li в "Pages" должно соответствовать виджету "Useful links" в оригинальной верстке). При это нельзя трогать HTML, а работать только с CSS.

"index.html" я приложил для того, чтобы в процессе исправления вы не порушили верстку главной страницы.

Пример стандартной WP темы с таким же примерно HTML здесь - http://2010dev.wordpress.com/

Исправления надо будет сделать сегодня.

Оплата в WMZ по выполнении.