Поправить верстку

HTML-версткаЗавершен5 заявок232 просмотра
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В приложенном файле 2 папки:

original-version - первоначальная верстка

wp-version - эта же верстка, перенесенная на WordPress и сохраненная как есть.

Необходимо исправить CSS так, чтобы "inner.html" в папке wp-version выглядел также как и "inner.html" в папке "original-version" (а конкретно расположение сайдбара и дизайн ul/li в "Pages" должно соответствовать виджету "Useful links" в оригинальной верстке). При это нельзя трогать HTML, а работать только с CSS.

"index.html" я приложил для того, чтобы в процессе исправления вы не порушили верстку главной страницы.

Пример стандартной WP темы с таким же примерно HTML здесь - http://2010dev.wordpress.com/

Исправления надо будет сделать сегодня.

Оплата в WMZ по выполнении.

12 лет назад
Aleksandro
Александр 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена. Спасибо.
Работу сделал, деньги получил, все быстро и чётко, как и в прошлый раз.
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