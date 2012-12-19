torring

Андрей torring

 
37 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Раскрутка сайтов любой сложности от визиток до интернет магазинов.

Есть много реализованных проектов, пишите, стучите, бесплатно произведу анализ стоимости продвижения вашего сайта.

Возможно работа без предоплаты а также заключение договора.

Наличные и безналичные платежи.

  • Разработка модуля SIP телефонии

    Для микрофинансовой организации требуется разработка модуля SIP телефонии под среду разработки Lazarus 1.2. Модуль разрабатывается и в дальнейшем нами будет интегрирован в наше ПО. Разработка необходима под ОС Linux. ...

    Linux
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Программист Lazarus/Delphi

    Микрофинансовая организация приглашает на удаленную работу программиста на языке Lazarus. Должностные обязанности: - Сопровождение существующего программного обеспечения, его модернизации и создания новых блоков. Требования: - Навыки объектно-ориентированного программирования ...

    DelphiLinuxMySQLPHPSQL
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Донатянуть верстку

    $17

    Попался нерадивый верстальщик, нужно доверстать макет который он не закончил и донатянуть на сайт под WP. сайт bast66.ru,как должен выглядеть сайт http://bit.ly/1jpMuSu , оригинальный макет в psd http://zalil.ru/34863518 . 17$

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перенос сайта на другую CMS

    Добрый день. Нам необходимо провести определенные работы по сайту www.lnmoney.ru 1)В данный момент сайт функционирует на самописной CMS системе. Необходимо провести интеграцию с платной CMS (Bitrix, NetCat, возможно другие. Нужны Ваши предложения ...

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн для сайта

    Ввиду того что дизайнер по прошлому проекту пропал и я не смог забрать готовый psd макет после согласования jpg с заказчиком, прошу сделать следующее. Есть согласованный макет сайта в jpg. Нужно сделать тоже самое ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт для вечерней школы

    Очень понравился заказчику сайт по цветовой гамме и в целом : http://www.koriphey.ru/ Цветовую гамуу хотят подобную. Расположение блоков как на уродском сайте http://school54ngo.ru/ Меню как на http://www.koriphey.ru/ Из блоков на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    $50

    Нужна верстка для сайта. Основные требования: Верстка в дивах + кроссбраузерность+ верстку делать по w3c стандартам и проверять на валидаторе. Скрин в приложении. КРИТЕРИЙ ДЛЯ ВЫБОРА ИСПОЛНИТЕЛЯ : ЦЕНА, СРОКИ ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта фирмы по выдаче займов населению

    $100

    Необходимо создать дизайн для сайта по выдаче займов населению. Сайты примеры, схожие по концепции : http://migcredit.ru/ http://www.domadeneg.ru/ http://www.mdrf.ru Разделы сайта : Главная О Нас Оформить займ Отзывы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка главной и внутренних страниц для сайта

    Нужна верстка для сайта автомобильной тематики. Основные требования : Верстка в дивах + кроссбраузерность+ верстку делать по w3c стандартам и проверять на валидаторе. PNG в приложении. Прошу обратить внимание, что часть разделов ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт статей. Хороший объем.

    Необходим рерайт всех статей из раздела "Новости" сайта : http://novouralsk.su/News/ От исполнителя : - Стоимость за 1000 символов бп - Количество символов в день и общий срок работ От ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Простая программа - учет заказов в exel

    Добрый день. Необходимо сделать простую программу для удобства учета заказов для копицентра в формате exel. ТЗ : 1)Номер - автоматический порядковый номер заказа 2)Вид работ – выпадающий список с видом работа ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Описание и скриншоты flash игр

    $2500

    Здравствуйте. Для игрового сайта требуется человек, который будет делать описания и скриншоты для flash игр. Задача следующая : Мы даем Вам примерный список сайтов с флеш играми, Вы ...

    HTML
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад
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Отзывы фрилансеров

lacrimosa27
41 год
15 лет в сервисе
Была
год назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Сделать рерайт 5 новостей
Четкое ТЗ, установленные сроки, своевременная оплата. Сотрудничество с Андреем довольна, рекомендую его как порядочного и надежного заказчика.
Ольга сделала задание качественно и в срок
Ответный отзыв
LCH
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Привязать верстку к движку joomla
Joomla
Рекомендую!
Все хорошо :) Спасибо
Ответный отзыв
jxn2006
Виктор 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
11 лет назад
Перенос сайта на другую CMS
HTMLJoomla
Доволен сотрудничеством, быстрая оплата, рекомендую. Буду рад помочь еще.
Благодарен Виктору за четкое выполнение поставленных задач. Также хочу отдельно поблагодарить за правки и исправления после сдачи проекта. Надеюсь что будем сотрудничать и в будущем! Удачи и успехов Вам!
Ответный отзыв
E_S
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$21
10 баллов
11 лет назад
Донатянуть верстку
WordPress
Адекватный человек, с таким приятно работать. Буду только рад ещё сотрудничать
Отличный исполнитель. Вежливый, внимательный, всегда на связи, сделал в срок и качественно! Спасибо Максим
Ответный отзыв
kaushden
Денис 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$60
10 баллов
12 лет назад
Дизайн для сайта огнебиозащиты
Очень понравилось сотрудничество с Андреем. Четкое и грамотное ТЗ. Своевременная оплата, всегда на связи. Рекомендую сотрудничество.
Отлично выполнил задание. Приняты во внимание все пожелания к дизайну. Рекомендую!
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