Для микрофинансовой организации требуется разработка модуля SIP телефонии под среду разработки Lazarus 1.2. Модуль разрабатывается и в дальнейшем нами будет интегрирован в наше ПО. Разработка необходима под ОС Linux. ...
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- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт11 лет назад
Микрофинансовая организация приглашает на удаленную работу программиста на языке Lazarus. Должностные обязанности: - Сопровождение существующего программного обеспечения, его модернизации и создания новых блоков. Требования: - Навыки объектно-ориентированного программирования ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $17
Попался нерадивый верстальщик, нужно доверстать макет который он не закончил и донатянуть на сайт под WP. сайт bast66.ru,как должен выглядеть сайт http://bit.ly/1jpMuSu , оригинальный макет в psd http://zalil.ru/34863518 . 17$Завершен11 лет назад
Есть дизайн сайта огнебиозащиты http://yadi.sk/d/w6AsnwjVEAct2 Нужно сверстать под WordpressHTML-верстка20 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Нам необходимо провести определенные работы по сайту www.lnmoney.ru 1)В данный момент сайт функционирует на самописной CMS системе. Необходимо провести интеграцию с платной CMS (Bitrix, NetCat, возможно другие. Нужны Ваши предложения ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $62
Нужен дизайн для сайта огнебиозащитной пропитки для древесины и бетона. связь skype.Завершен12 лет назад
Статьи расположены по адресу: lnmoney.ru в левой колонке, 5 шт. !Тексты нужны сегодня!Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
20000+ символов 25 страницКопирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходимо произвести интеграцию верстки к движку joomla. Подробности в ЛС.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно верстка для сайта вечерней школы. JPG в приложении. Нужна табличная верстка каркаса. Срок 1-2 дня.Завершен12 лет назад
Ввиду того что дизайнер по прошлому проекту пропал и я не смог забрать готовый psd макет после согласования jpg с заказчиком, прошу сделать следующее. Есть согласованный макет сайта в jpg. Нужно сделать тоже самое ...Завершен12 лет назад
Очень понравился заказчику сайт по цветовой гамме и в целом : http://www.koriphey.ru/ Цветовую гамуу хотят подобную. Расположение блоков как на уродском сайте http://school54ngo.ru/ Меню как на http://www.koriphey.ru/ Из блоков на ...Закрыт13 лет назад
Нужно сделать верстку для сайта саттелита. главная + внутренние цена и сроки? В приложении - пример главной страницы с псд.Закрыт13 лет назад
- $50
Нужна верстка для сайта. Основные требования: Верстка в дивах + кроссбраузерность+ верстку делать по w3c стандартам и проверять на валидаторе. Скрин в приложении. КРИТЕРИЙ ДЛЯ ВЫБОРА ИСПОЛНИТЕЛЯ : ЦЕНА, СРОКИ ...Закрыт13 лет назад
- $100
Необходимо создать дизайн для сайта по выдаче займов населению. Сайты примеры, схожие по концепции : http://migcredit.ru/ http://www.domadeneg.ru/ http://www.mdrf.ru Разделы сайта : Главная О Нас Оформить займ Отзывы ...Завершен13 лет назад
Нужна верстка для сайта автомобильной тематики. Основные требования : Верстка в дивах + кроссбраузерность+ верстку делать по w3c стандартам и проверять на валидаторе. PNG в приложении. Прошу обратить внимание, что часть разделов ...Закрыт13 лет назад
Необходимо создать макет дизайна для сайта автомобильной тематики Nissan. Подробнее - в прикреплении.Дизайн сайтов22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим рерайт всех статей из раздела "Новости" сайта : http://novouralsk.su/News/ От исполнителя : - Стоимость за 1000 символов бп - Количество символов в день и общий срок работ От ...Копирайтинг2 исполнителяЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Необходимо сделать простую программу для удобства учета заказов для копицентра в формате exel. ТЗ : 1)Номер - автоматический порядковый номер заказа 2)Вид работ – выпадающий список с видом работа ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $2500
Здравствуйте. Для игрового сайта требуется человек, который будет делать описания и скриншоты для flash игр. Задача следующая : Мы даем Вам примерный список сайтов с флеш играми, Вы ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт14 лет назад