Здравствуйте, владеет ли вы технологией HTML5+js? Меня интересует написание игр с использованием этой технологии. У меня есть несколько конкретных идей, так же приветствуется свои идеи. Из моих идей: ПАЗЛ, Найти отличия на двух ...
Донатянуть верстку
Попался нерадивый верстальщик, нужно доверстать макет который он не закончил и донатянуть на сайт под WP.
сайт bast66.ru,как должен выглядеть сайт http://bit.ly/1jpMuSu , оригинальный макет в psd http://zalil.ru/34863518 . 17$
Выбранный исполнитель
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