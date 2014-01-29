Сверстать сайт под DLE по готовым шаблонам

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок155 просмотров

Есть готовые макеты в PSD формате, необходимо сверстать по ним сайт под управлением DLE.

Требоания: валидность, быстродействие, простота в управлении.

DLE
11 лет назад
Evg82
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Ta-Mil
Тарас 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$150
1 день
Тарас быстро, качественно и профессионально выполнил работу в поставленный срок. Рекомендую к сотрудничеству
Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

Ta-Mil
Тарас 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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