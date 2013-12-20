Сделать копию LP такую же как тут jawbone.com/up

С теми же переходами, картинками, только на русском языке.

Максимально упростить форму заказа. Просто вместо кнопки "купить" которая перебрасывает в магазин надо сделать форму "оставьте номер телефона"

Еще раз. На том сайте много лишнего, к примеру поддержка, кнопки соц сетей и.т.д. Нам надо три этих страницы, таких же, 1 в 1, только чуть упрощенных. Сразу пишите сумму проекта.

исходники уже есть поэтому требуется сделать верстку по ТЗ

бюджет 1500 руб.

ТЗ вышлю кандидатам

Планируется еще 2 таких лендинга поэтому проект не 1!