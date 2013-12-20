Для долгосрочного сотрудничества нужен верстальщик сайтов на движке Magento. Для начала необходимо сверстать горизонтальное меню для сайта на движке Magento. Макет меню находится в прикрепленном файле. ...
Скопировать сайт
Скопировать сайт в личку скину ссылочку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $183
Добрый день, нужно сверстать 2 лендинга, и прикрутить к ним форму отправки письма. Дизайн макет первого уже есть, второй скоро будет Бюджет 3000 каждый при качественной верстке. Первый макет https://redpen.io/hz2nmt ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
На сайт util1.ru необходимо внести следующие правки: 1. В шапку внести кнопку заказа обратного звонка (как на сайте util5.ru, кнопку можно взять прямо оттуда, доступ дам), только убрать часы работы, а не адрес ...Завершен11 лет назад
Необходимо заверстать макеты сайта, исходники в Indesign. Макеты в приложении. Срок 2 дня.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $45
Сверстать сайт-визитку на CMS Joomla (из файла .png) http://s52.radikal.ru/i138/1312/15/effc16b8d58c.pngHTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
добрый день,есть 4 от рисованных страницы сайта нужно сделать качественную верстку с кроссбраузерностью Желательно Украина - Киев ,что бы иметь возможность работать постоянноЗавершен11 лет назад
- $20
Сверстать валидно, кроссбраузерно. Всего 3 страницы, отличающиеся только картинкой в шапке. Срок - 2-3 дня. 20 долл.Завершен11 лет назад
на скрине как должно быть тут, то, что есть сейчас http://ineedsolution.com/tovi/en/newsЗавершен11 лет назад
Настроить иконки через background-position Добавить новые иконки на сайт, настроив стили следующим образом: Посмотрите приложенные файлы, думаю тут всё понятно, работа простаяЗавершен11 лет назад