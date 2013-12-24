На первом сайте нужно внедрить калькулятор расчета стоимости багета. Второй сайт внести изменения по удалению таблиц. Движок Joomla.
Настроить иконки через background-position
Настроить иконки через background-position
Добавить новые иконки на сайт, настроив стили следующим образом:
Посмотрите приложенные файлы, думаю тут всё понятно, работа простая
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен верстальщик/программист, чтобы: 1. Сверстать дизайн по макету дизайна в PSD на платформе Wordpress — фикс 960. 2. Настроить скрипты сайта — форма для обратного звонка, форма обратной связи. 3. Мини-каталог с ...Завершен11 лет назад
Необходима верстка макета. 1 страница. Жду от вас цену и сроки.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Сверстать простой сайт из 2-х страниц. Смотрите макеты. Срок - завтра середина дня.Завершен11 лет назад
Добрый вечер. Ищется программист на постоянную сдельную удаленную работу. Местоположение человека - строго Москва - хочу увидеть в живую человека, которому буду доверять свои проекты, а также оплачивать работу удобнее налом, или qiwi. ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо добавить 4 баннера в шапку форума на движке phpbb. Имеются готовые баннеры и макеты стрелок. Необходимо размещение в шапке в виде ротатора.HTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
На сайте demet.com.ua справа есть колонка "Другие товары", но картинки и текст выравнены по левому краю, надо сделать по центру и добавить сверху и снизу пустые интервалы, т.к. сливается с "В корзину". Сайт на joomla ...Завершен11 лет назад
Здравствуйте! Перез версткой нужно согласовать стоимость и сроки. Было бы очень предпочтительно получить заглавную страницу уже сегодня, остальные в ближайшие день-два. Верстаем до IE8, актуальный webkit и ...Завершен11 лет назад