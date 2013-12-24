Настроить иконки через background-position

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок156 просмотров

Настроить иконки через background-position

Добавить новые иконки на сайт, настроив стили следующим образом:

Посмотрите приложенные файлы, думаю тут всё понятно, работа простая

11 лет назад
Arcky
34 года
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

sasha_kiber23
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Всё настроил по вёрстке, спасибо
Понравилось работать с Сергеем, хорошо поставлена задача, приятный человек в общении, оплата в срок! Спасибо за сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sasha_kiber23
32 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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