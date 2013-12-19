Доработка сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки177 просмотров

На первом сайте нужно внедрить калькулятор расчета стоимости багета. Второй сайт внести изменения по удалению таблиц. Движок Joomla.

Joomla
11 лет назад
kirill1210
Кирилл 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сверстать шаблон на Wordpress

    Нужен верстальщик/программист, чтобы: 1. Сверстать дизайн по макету дизайна в PSD на платформе Wordpress — фикс 960. 2. Настроить скрипты сайта — форма для обратного звонка, форма обратной связи. 3. Мини-каталог с ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Программист PHP широкого профиля

    Добрый вечер. Ищется программист на постоянную сдельную удаленную работу. Местоположение человека - строго Москва - хочу увидеть в живую человека, которому буду доверять свои проекты, а также оплачивать работу удобнее налом, или qiwi. ...

    AJAXJavaScriptjQueryMySQLPHP
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Выравнять текст и картинки

    На сайте demet.com.ua справа есть колонка "Другие товары", но картинки и текст выравнены по левому краю, надо сделать по центру и добавить сверху и снизу пустые интервалы, т.к. сливается с "В корзину". Сайт на joomla ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать 6 шаблонов

    Здравствуйте! Перез версткой нужно согласовать стоимость и сроки. Было бы очень предпочтительно получить заглавную страницу уже сегодня, остальные в ближайшие день-два. Верстаем до IE8, актуальный webkit и ...

    CSSUbuntu
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад