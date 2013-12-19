Верстка 6 страниц (html/css/js)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка91 просмотр

Сверстать 6 страниц по psd макетам.

CSSHTMLJavaScript
11 лет назад
optimovl
Никита 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Seseli
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Юля держит марку. Все качественно, все оперативно, всегда на связи. Жаль что максимум только 10 баллов, я бы дал больше.
Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Seseli
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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