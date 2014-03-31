Адаптивная вёрсткка 6 страниц Интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки156 просмотров

Нужна адаптивная вёрстка на 6 страниц+ форма выпадающего поиска.

Вёрстку нужно сделать средствами bootstrap3

Есть макеты для ширины 1170px

Есть макеты для ширины 768px

Просьба присылать примеры ваших работ по адаптивному дизайну

Срок 2-4 дня.

11 лет назад
viksv13
Виктор 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад
11 лет назад
$350
4 дня
Отлично выполненная работа!
Все отлично, спасибо!

Заявки фрилансеров

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
24 дня назад
11 лет назад

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