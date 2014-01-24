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Сверстать макет сайта из PSD
Добрый день!
Требуется сверстать макет сайта из PSD
Требования к кандидату:
Знание CSS + Jqwery
ТЗ прилогяю, это основные пожелания к верстке.
Оплата, строго по факту.
Стоимость фиксированная 1500 рублей
Срок 2-3 дня.
Третий день желательно использовать как день на внесения правок, если таковы будут
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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