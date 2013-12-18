IOS - баг в выпадающем меню.

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  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки99 просмотров

на ipad\iphone:

выпадающее меню.

при нажатии на пункты выпавшего меню- оно просто сворачивается, и не можем перейти на страницы подменю.

сайт на джумле.

Сразу пишите цену.

iOSJoomla
11 лет назад
webins
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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