Сверстать и натянуть главную страницу на 1С битрик

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок87 просмотров

Друзья, нужно оперативно сверстать и натянуть главную страницу на cms 1С Битрикс

11 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

1-studio
Наринэ 
27 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$95
1 день
Быстро, качественно, четко по ТЗ. Рекомендую, как очень толкового подрядчика!
Очень понравилось работать с Дмитрием. Чёткие сроки и техническое задание, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

1-studio
Наринэ 
27 лет
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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