Верстка страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки239 просмотров

Доброго времени суток.

Необходимо сверстать 7 страниц интернет магазина. Далее отдельно будут еще пару страниц с формами.

Верстка фиксированная.

Html-код для главной и внутренних страниц должен корректно отображаемый в браузерах Firefox (последний), Chrome (последний), Safari (последний), Opera (последняя), IE8+.

От Вас цена и сроки. Желательно примеры работ.

В архиве картинки страниц.

HTML
11 лет назад
6261717
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Seseli
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$140
4 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Seseli
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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