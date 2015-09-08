Верстка страниц

Доброго времени суток.

Необходимо сверстать 7 страниц интернет магазина. Далее отдельно будут еще пару страниц с формами.

Верстка фиксированная.

Html-код для главной и внутренних страниц должен корректно отображаемый в браузерах Firefox (последний), Chrome (последний), Safari (последний), Opera (последняя), IE8+.

От Вас цена и сроки. Желательно примеры работ.

В архиве картинки страниц.