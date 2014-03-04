Качественная вёрстка небольшого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок209 просмотров

Необходимо качественно сверстать 4 страницы сайта. Отдельные блоки — шапка, правый блок и подвал — вынести с использованим функции INCLUDE. Превью страниц — во вложении.

Основные требования:

1. Фиксированая ширина, оптимальная для экрана 1024 с учётом полосы прокрутки.

2. Кросс-браузерность.

3. Валидность.

4. Оптимизированная графика без видимых потерь качества.

5. Всплывающее меню при прокрутке вниз (см. эскиз главной страницы).

6. Кодировка - UTF8

Требования к исполнителю: наличие портфолио по вёрстке и позитивных отзывов.

Важно чёткое соблюдение указанных вами сроков. Оплата по факту.

11 лет назад
james303
Алексей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Seseli
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$65
2 дня
Всё ОК.
Хорошая совместная работа. По оплате все четко и в срок!

Заявки фрилансеров

Seseli
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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