Требуется создать сайт на WP, с версткой

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок202 просмотра

Доброго времени суток!

Требуется сделать редизайн сайта (Сам сайт покажу в личку). Помимо натяжки и настройки, требуется верстка.

У меня имеется уже отрисованный макет в Psd.

Макеты можете посмотреть по ссылке - http://invis.io/BDKW5D2E

По цене пишите в проекте.

С ув. Дмитрий

WordPress
11 лет назад
WebAero
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$30
4 дня
Заказывал у Эльдара верстку и создание сайта на WordPress. Все было сделано очень качественно и в срок. Сотрудничеством доволен, рекомендую
Проверка и оплата мгновенная, все возникающие по ходу вопросы решаются быстро и без проблем) Спасибо Дмитрию! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Всем советую!

Заявки фрилансеров

itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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