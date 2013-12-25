Приветствую. Нуждаемся в долгосрочном сотрудничестве с грамотным специалистом программист/верстальщик в одном лице(предпочтительно), либо в команде, для работы над Joomla 2.5. Задачи: 1.Постоянная работа над сайтом. 2. Выполнение сложных ...
Требуется создать сайт на WP, с версткой
Доброго времени суток!
Требуется сделать редизайн сайта (Сам сайт покажу в личку). Помимо натяжки и настройки, требуется верстка.
У меня имеется уже отрисованный макет в Psd.
Макеты можете посмотреть по ссылке - http://invis.io/BDKW5D2E
По цене пишите в проекте.
С ув. Дмитрий
Выбранный исполнитель
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