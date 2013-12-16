Обязательно в Минске или Вильнюсе для работы удаленно на полный рабочий день требуется профессиональный front-end разработчик. Наличие опыта работы и примеры выполненных проектов. Обязанности - Верстка сайтов; - ...
Верстка под питон+джанго
Нужно сверстать под указанную систему сайт, файлы дизайна во вложении. Высылате стоимость Ваше работы и сроки. Желательны примеры сайтов, которые Вы свертали под этот движок.
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