Адаптировать дизайн магазина под Image CMS

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Закрытнет заявок63 просмотра

Нужна адаптация дизайна на цмс

цмс – Imagecms

Сделали криво что можно увидеть на сайте – muscle-body.com.ua

Меню не подтягивается, ссылки не кликабельны, футер не доделан и т.д.

Либо допилить то что уже наделали либо с нуля со свертаного дизайна.

11 лет назад
y0ucanstopme
Дмитрий 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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