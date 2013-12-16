На сайте mem.tsybulkin.ru/ установлен WP + тема. Нужно изменить сайт до такова вида: Нужно только 2 раздела – фото и видео. Для фото нужно подобрать и установить фотогалерею ...
Верстка дизайна для joomla 1.5
Требуется разверстать нововый дизайн для сайта russkazka.com см.изображение - cms joomla , рассмотрю ваши предложения с лучшим будем работать
Заявки фрилансеров
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