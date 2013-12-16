Доброго времени суток. Нужно внести мелкую правку в сайт http://recruit-alliance.kiev.ua/ - добавить медальку в шапку (скрин прикреплен, сайт на джумла) Оплата WMR, работы тут мало жду адекватных цен. PS: в ...
Сверстать небольшой блок
Нужно сверстать такой блок http://imm.io/1momy и вставить на сайт http://perevoz-gruza.com.ua
Принцип работы кнопки с телефоном "+38 показать номер", такой же как здесь:
http://prom.ua/p22157376-podgotovka-nalogovoj-deklaratsii.html
Вот он не активный:
http://i.imgur.com/3i5T49L.png
это при нажатии:
http://i.imgur.com/4IH8duX.png
Должна быть возможность:
- редактировать информацию в выпадающем окне при нажатии на кнопку из html-редактора
- добавить атрибут onclick
При нажатии на пустую область окно со всеми контактами закрывается, а на месте текста "+38 показать номер" появляется первый номер из всплывающего окна.
Нужно сделать на утро 17.12
Оставляя заявку указывайте цену
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