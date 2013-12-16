Сверстать небольшой блок

Нужно сверстать такой блок http://imm.io/1momy и вставить на сайт http://perevoz-gruza.com.ua

Принцип работы кнопки с телефоном "+38 показать номер", такой же как здесь:

http://prom.ua/p22157376-podgotovka-nalogovoj-deklaratsii.html

Вот он не активный:

http://i.imgur.com/3i5T49L.png

это при нажатии:

http://i.imgur.com/4IH8duX.png

Должна быть возможность:

- редактировать информацию в выпадающем окне при нажатии на кнопку из html-редактора

- добавить атрибут onclick

При нажатии на пустую область окно со всеми контактами закрывается, а на месте текста "+38 показать номер" появляется первый номер из всплывающего окна.

Нужно сделать на утро 17.12

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