Нестандартная верстка сайта

Добрый день всем.

Необходимо сверстать проект и интегрировать в верстку несколько решений на canvas, уже готовых. подробности кандидатам, требования ниже. Бюджет 25 000 р, обсуждаем.

Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества со специалистом по данному проекту, ищем прежде всего порядочного и не боящегося нестандартных задач человека.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- HTML 4/5, CSS 3, JS, jQuery;

- опыт верстки под определенные движки/чистой верстки (с примерами);

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ.