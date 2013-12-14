Нужно внести изменения в дизайн одностраничника. Сайт на HTML. Добавить небольшое меню. Изменить дизайн.
Нестандартная верстка сайта
Добрый день всем.
Необходимо сверстать проект и интегрировать в верстку несколько решений на canvas, уже готовых. подробности кандидатам, требования ниже. Бюджет 25 000 р, обсуждаем.
Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества со специалистом по данному проекту, ищем прежде всего порядочного и не боящегося нестандартных задач человека.
Требования:
- адекватный, думающий и грамотный специалист;
- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;
- HTML 4/5, CSS 3, JS, jQuery;
- опыт верстки под определенные движки/чистой верстки (с примерами);
- желание учиться и применять новые технологии.
Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ.
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