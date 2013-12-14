Нестандартная верстка сайта

$900
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок244 просмотра

Добрый день всем.

Необходимо сверстать проект и интегрировать в верстку несколько решений на canvas, уже готовых. подробности кандидатам, требования ниже. Бюджет 25 000 р, обсуждаем.

Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества со специалистом по данному проекту, ищем прежде всего порядочного и не боящегося нестандартных задач человека.

Требования:

- адекватный, думающий и грамотный специалист;

- опыт работы, примеры решения нестандартных задач;

- HTML 4/5, CSS 3, JS, jQuery;

- опыт верстки под определенные движки/чистой верстки (с примерами);

- желание учиться и применять новые технологии.

Важно: не пишите пожалуйста, если у вас нету живых примеров работ.

CSSHTMLJavaScriptjQuery
11 лет назад
rkotanaev
Котанаев 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка 3 страницы .

    $50

    Нужно сверстать 3 страницы 800x900. 1) Список товаров. 2) Профиль пользователя 3) Рейтинг пользователей На каждой странице будет 2 блока(слева направо) - меню сайдбаром и зона контента.они отделаются вертикальной чертой . ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Мини ТЗ

    $50

    1. сайт должен отображаться по центру на экранах с большим разрешением 2. подключить фавикон Связь скайп. Оплата по факту. Qiwi.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верста дизайна в HTML - только для профи

    Здравствуйте! Необходимо сверстать дизайн главной и внутренней страницы сайта в HTML (т.е. всего 2 страницы). Требуется только профи, который хорошо знает: html5, css3, js + может легко адаптировать верстку ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощь с шаблоном Wordpress

    Здравствуйте! Нужна помощь с шаблоном wordpress - необходимо настроить минимальную ширину отображение сайта на мобильных устройствах. Так же очень желательно, чтобы исполнитель разбирался в cms Wordpress. ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вордпресс: изменить верстку сайта.

    Оч желательно ваше умение менять верстку из админки. С доступом по фтп проблемы из-за хостинга. Cfqn http://vispaniyu.com/ Надо сделать по Главной: - Задать желтым #FFCC00 тест под лого. Его не видно на ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна кроссбраузерная верстка psd макета

    Прикреплен в уменьшенном виде несложный макет для верстки. Вёрстка должна быть "легкой" (т.е. без картинок больше 100кб), кроссбраузерной (FF, Opera, Chrome, IE7), обработчик формы программировать не надо. Обязательно указывать срок выполнения и цену. ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать сайт по дизайн макету

    $100

    1) Паттерны 2) Кнопки реагируют при наведении 3) Текст не растрирован 4) Текст на кнопках это текст 5) Каждая кнопка и форма имеют свой id. (Нужно для целей в метрике.) С ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад