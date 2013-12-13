Сверстать сайт по дизайн макету

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки175 просмотров

1) Паттерны

2) Кнопки реагируют при наведении

3) Текст не растрирован

4) Текст на кнопках это текст

5) Каждая кнопка и форма имеют свой id. (Нужно для целей в метрике.) С каких имеено форм шлют заявки

6) Номер телефона можно набрать с айфона, кликом по номеру

7) Верстка не едет при масштабировании как в большую так и в меньшую сторону.

8) При клики на эти места выскакивает всплывающее окно с точкой захвата

9) Все попапы имеют свой id, опять же для точной настройки целей в метрике

10) Чистый валидный код с подсказками на html 5

11) Прокрутка к якорям плавная:, не слишком быстрая, не слишком резкая

12) При появлении всплвающего окна фон затемняется

13) Статичная менюшка

http://vk.com/doc203665218_249849080?hash=a80ce732...

HTML
11 лет назад
uljana192
Ульяна 
33 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

addicted_ctd
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

addicted_ctd
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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