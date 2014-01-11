Верстка небольшого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок258 просмотров

Приаттачил страницы для верстки.

Верстка резиновая, занимает весь экран любого размера, будь то большой монитор или таблет-девайс.

Все тексты надо сделать текстами.

Необходимо качество кода.

Валидность кода без ошибок по http://validator.w3.org/ .

Все основные браузера и IE8+.

Несколько комментариев:

1) левое меню на подстраницах сворачивается и разворачивается, при этом меняется иконка.

2) на контакт форме, в контролах текст по умолчанию. пропадает когда что-то пишем, появляется если стерли.

3) на контакт форму надо добавить проверку на пустые поля на клиент-сторону и показывать сообщение

4) контакт форма: надо прикрутить карту от гугла и такой маркер по адресу написанному рядом

5) все PSD в ретине, но нарезать можно без этих примочек

От вас в заявке: стоимость, когда можете начать и закончить, и если есть какие-нибудь условия/вопросы.

11 лет назад
danWolf
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

lonin
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$30
5 дней
Работа выполнена четко и в отличном качестве. Уровень коммуникации на высоком уровне: ежедневные отчеты по статусу проекта, грамотные комментарии и предложения. По результатам выполненного задания планирую продолжить сотрудничество. Рекоммендую обращаться к Михаилу.
Работой с Данилом остался очень доволен! Интересный проект, четкие задачи, качественные поправки со скринами, комментариями, своевременная оплата. Все по сути никакой воды. В тоже время заказчик проявил себя как знающий и понимающий в разработке человек, с такими людьми приятно общаться. Буду рад новым совместным проектам. Всем рекомендую данного заказчика.

Заявки фрилансеров

lonin
41 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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