Верстка небольшого сайта

Приаттачил страницы для верстки.

Верстка резиновая, занимает весь экран любого размера, будь то большой монитор или таблет-девайс.

Все тексты надо сделать текстами.

Необходимо качество кода.

Валидность кода без ошибок по http://validator.w3.org/ .

Все основные браузера и IE8+.

Несколько комментариев:

1) левое меню на подстраницах сворачивается и разворачивается, при этом меняется иконка.

2) на контакт форме, в контролах текст по умолчанию. пропадает когда что-то пишем, появляется если стерли.

3) на контакт форму надо добавить проверку на пустые поля на клиент-сторону и показывать сообщение

4) контакт форма: надо прикрутить карту от гугла и такой маркер по адресу написанному рядом

5) все PSD в ретине, но нарезать можно без этих примочек

От вас в заявке: стоимость, когда можете начать и закончить, и если есть какие-нибудь условия/вопросы.