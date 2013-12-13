Специалист Битрикс

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок145 просмотров

Вобщем требуется на постояннуб работу, со знанием бирикса. Интересует только Ростов-на-Дону! Должны постоянно поддерживать контакт с человеком. Работы очень много....

11 лет назад
Koscielny
Иван 
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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