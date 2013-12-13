Поправить верстку для IE

Страница, которую нужно поправить находится здесь http://www.tr-advocaten.nl/?page_id=16

Нужно исправить отображение блоков для IE, начиная с IE8. При этом отображение в других браузерах не должно пострадать.

Как должно выглядеть в прикрепленном файле.

Сейчас проблемы такие:

1 - съезжают кнопки под большим изображением и блоки внизу. Они должны быть в один ряд

2 - не отображаются фоны для блоков openbook и sliderbr

Сайт на вордпресс, страница сверстана через Pages в админке и эта страница работает через темплейт страницы со своими стилями.