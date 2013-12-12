Надо в HTML перевести страницы с полным рабочим функционалом (если требуется, то со скриптами) http://hotline.ua/ http://hotline.ua/computer/noutbuki-netbuki/ http://hotline.ua/computer/ http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/ http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/?tab=2 http://hotline.ua/computer-noutbuki-netbuki/asus-transformer-book-t100ta-t100ta-dk003h/?tab=3 http://hotline.ua/yp/20512/reviews/ http://hotline.ua/yp/20512/ http://hotline.ua/yp/20512/price/
Быстрая верстка очень короткого макета
Добрый день!
Нужно отверстать лендинг до завтра.
Сроки важны! Желательно до утра (10-11 по мск). Работы мало, скрипт отсчета дадим. :)
Заявки фрилансеров
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