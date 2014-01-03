Поправить верстку html/css пару страниц

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки138 просмотров

Нужно поправить верстку 2-х страничек, верстка с ошибками, код с недочетами, не валидная, не адекватно работает во многих браузерах.

Нужно ее привести в нужній вид.

Работа только для человека которій умеет верстать качественно.

Оплата по факту.

Работа на 20 долл.

CSSHTML
11 лет назад
Mister_V
Виктор 
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

vvsedin
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$20
3 дня
Спасибо за сотрудничество! Один из немногих специалистов которые меня никогда не разочаровывали. Все делает четко и в срок. + как верстальщик он настоящий профи.
Отличный заказчик. Четкое тз, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

vvsedin
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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