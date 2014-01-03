Поправить верстку html/css пару страниц

Нужно поправить верстку 2-х страничек, верстка с ошибками, код с недочетами, не валидная, не адекватно работает во многих браузерах.

Нужно ее привести в нужній вид.

Работа только для человека которій умеет верстать качественно.

Оплата по факту.

Работа на 20 долл.