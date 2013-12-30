Интернет-магазина на Joomla

Отличный исполнитель! Николай обладает очень высокими знаниями Joomla, Virtuemart и верстки. Работа была сделана в четности по ТЗ даже были сделаны пункты в него не входящие. Все модули и компоненты были установлены правильно, верстка кроссбраузерная. Никаких серьезных недоработок не было, все сделано на высоком уровне!